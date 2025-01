Calcio Serie A – L’orgoglio del Diavolo fa vincere il Milan che batte il Parma

Milano (Milan – Parma 3-2) – Il Milan batte 3-2 il Parma e aggancia il sesto posto in classifica tornando a intravedere l’Europa. I Rossoneri subiscono l’atteggiamento aggressivo degli emiliani e vanno sotto al 24′, puniti da un gran gol di Cancellieri. Al 38′ ci pensa però Pulisic a rimettere a posto le cose, trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa provano a spingere, ma costruiscono pochissimo e all’80’ sono puniti da una zampata di Del Prato. Quando sembra fatta per i ragazzi di Pecchia viene fuori l’orgoglio del Diavolo, che la ribalta in pieno recupero con i gol di Reijnders e Chukwueze. Conceiçao ritrova i tre punti in campionato e prosegue l’operazione rimonta.

Milan-Parma 3-2

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (33′ st Jovic), Gabbia, Pavlovic, Hernandez (1′ st Bartesaghi); Musah, Fofana (12′ st Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata (12′ st Abraham), Leao (1′ st Bennacer). Allenatore: Conceiçao.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (24′ st Haj Mohamed) Sohm; Man (24′ st Almqvist 6), Cancellieri (38′ st Hainaut), Mihaila 6 (33′ st Lovrik); Djuric, (24′ st Camara). Allenatore: Pecchia 6.

Gol: 24′ Cancellieri (P), 38′ rig. Pulisic (M), 35′ st Del Prato (P), 47′ Reijnders (M), 90′ Chukwueze (M).

Arbitro: Abisso.

Ammoniti: Pavlovic (M), Vogliacco (P), Sohm (P), Fofana (M), Del Prato (P), Haj Mohamed (P), Hainaut (P).

Foto Ansa