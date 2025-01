Pallavolo femminile: Gulliver Novi impegnata in Coppa Piemonte

Novi Ligure (AL) – I campionati regionali di pallavolo si fermano per la tradizionale sosta tra il girone di andata e quello di ritorno e lasciano spazio alle finali di Coppa. Vi è impegnata anche la Gulliver Novi pallavolo femminile che domenica gioca nella final four di Coppa Piemonte. Alle ore 10, la squadra del coach Salvatore Quagliozzi sarà impegnata nella semifinale contro la Zs Ch di Valenza al Palafenera di Chieri. La vincitrice di questo incontro alle 17,15 di domenica gioca la finale contro la vincitrice del confronto tra Finimpianti Rivarolo e Pallavolo Montalto Dora, rispettivamente quarte e prima nel girone A di serie C femminile. Gulliver Novi e Valenza, le altre due semifinaliste, sono appaiate al 5° posto dello stesso girone che si conferma il più competitivo delle serie C e D del campionato femminile di pallavolo avendo mandato 4 squadre alla final four.