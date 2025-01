Calcio Serie B – Prevale la Reggiana sul Palermo in un incontro sostanzialmente equilibrato

Reggio Emilia (Reggiana – Palermo 2-1) – La Reggiana conquista una vittoria importante al “Città del Tricolore” superando il Palermo per 2-1 al termine di un match equilibrato e combattuto. Dopo un primo tempo chiuso in parità, grazie alle reti di Lucchesi e Ceccaroni, è stato Sersanti nella ripresa a decidere la sfida, approfittando di un assist al bacio di Vergara. Una prestazione solida e di carattere per i granata, che guadagnano tre punti fondamentali in chiave classifica.

Reggiana – Palermo 2-1

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Reinhart, Kabashi (72’ Marras); Vergara (88’ Sosa), Portanova (82’ Kumi); Gondo (72’ Vido). In panchina: Sposito, Stulac, Cigarini, Fiamozzi, Pettinari, Fontanarosa, Maggio, Nahounou. Allenatore: Viali.

Palermo (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Vasic, Gomes, Ranocchia (88’ Saric), Lund; Brunori, Le Douaron. In panchina: Desplanches, Cutrona, Di Francesco, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Blin. Allenatore: Dionisi.

Gol:14’ Lucchesi, 25’ Ceccaroni, 47’ Sersanti.

Arbitro: Marchetti (Ostia Lido).