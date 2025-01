Calcio Pomozione – Una Novese da dimenticare perde ad Arquata Scrivia

Arquata Scrivia (Arquatese – Calcio Novese 2 – 0) – Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla Novese. Due reti fotocopia subite non lasciano scampo nella partita contro l’Arquatese. Primo tempo equilibrato, con qualche lampo ma che non regala grosse emozioni. Nel secondo le due reti che decidono l’incontro; Firpo di testa e Mullici portano tre punti nelle casse dell’Aquatese. Novese a bocca asciutta.

Arquatese – Calcio Novese 2 – 0

Arquatese: 1 Merlano; 2 Firpo, 3 Daglio, 4 Mezzanotte, 5 Silvestri (25’st Trapasso) 6 Rafik, 7 Paini, 8 Briata (42’st Alloisio) 9 Mullici, 10 M’Hamsi, 11 Brasolin. All. Raimondi.

Calcio Novese: 1 Ermelindo; 2 Roncoli, 3 Perfumo, 4 Gozzoli, 5 Motto, 6 Bonanno, 7 Viscomi, 8 Dan, 9 Frattoni, 10 El Hamraoui, 11 Olivieri. All. Merlo.

Gol: st 26′ Firpo, 47′ Mullici.

Arbitro: Fondacaro di Vercelli.