Calcio Promozione – Dopo la sconfitta contro il San Damiano la classifica del Casale si accorcia

San Damiano (AT) (Spartak San Damiano – Città di Casale 1-0) – L’Asd Città di Casale interrompe la lunga serie positiva perdendo per 1-0 in casa dello Sportak San Damiano (che già si era imposto all’andata al Palli) e scivolando così al quarto posto in classifica. Una classifica che è sempre più corta nelle posizioni di vertice, con ben otto squadre (cioè la metà del girone) condensato nello spazio di sei punti: davvero tutto può ancora accadere. La gara era cominciata male per i nerostellati con l’infortunio di Zaffiro, che è costretto a lasciare il campo dopo appena 2′. Sicuramente una perdita importante, dato il valore del giocatore, e il primo tempo tempo si conclude sullo 0-0. La porta dei padroni di casa pare stregata e poi nei minuti finali arriva la beffa con il gol di Zenone. Domenica prossima si torna al Palli per la sfida con il San Giacomo Chieri.

Spartak San Damiano – Città di Casale 1-0

Spartak San Damiano: 1 Zeggio; 2 Francia, 3 Manzoni, 4 Reka, 5 Tabaku, 6 Testolina, 7 Bo, 8 Busato,9 Barbera (42’st Ferrero) 10 Jili (23’st Zenone) 11 Jupa. In panchina : Cerchio, Barbero, Dovico, Cozminca, Brignolo, Todaro. All. Camisola.

Città di Casale: 1 Cerrato, 2 Luzzi, 3 Perdicaro, 4 Beatrice, 5 Benna, 6 Michelerio, 7 Zaffiro, 8 Giarola, 9 Zenga, 10 Idriss (32’Cellini) 11 Canuto (40’st Birolo) Roddriguez. In panchina. Favarin, Zoboli, Maioglio. All. Bellingeri.

Gol: 83′ Zenone.

Arbitro: Santoro di Nichelino.