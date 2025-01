Calcio Promozione – I Grigi brillano: rimontano e pareggiano

Alessandria (Fc Alessandria – Santostefanese 2-2) – Succede di tutto e, dopo essere andata sotto di due reti, la squadra di mister Merlo trova un insperato pareggio nel finale di gara, secondo gol del pari su rigore al 54′ e, alla fine, scoppia pure una rissa che coinvolge giocatori e tifosi seduti nelle prime file. Per fortuna tutto rientrato e, cosa che più importa, un pareggio in cui non credeva più nessuno. In classifica Grigi e San Mauro comandano seguiti, dietro, da Arquatese e Città di Casale, quest’ultimo sconfitto in casa dello Spartak San Damiano.

Fc Alessandria – Santostefanese 2-2

Fc Alessandria (3-5-2): Mennino; Maggi (1’st Cirio – 35′ Massaro), Cesaretti, Magnè; Muratore, Mazzucco (42’st Tozzi), Grandoni, Pellegrini, Ventre; Erbini, Cardellino. In panchina: Canegallo, Straneo, Mazzocca, Dilorenz, Robbia, Vinces. All. Merlo.

Santostefanese (4-4-2): Corradino; Degli Agli, Amendola (27’st Tassone), Sega, Onomoni (42’st Scavone), Ostaku, Muraca, Bortoletto (45’st Dubois), Gomez (50’st Delpiano, Celpica. In panchina: Sciuto, Stabile, Cia, Delpiano, Sidella. All. Rosso.

Gol: pt 9′ e 39′ Celpica, st 41′ Grandoni, 54′ Erbini.

Arbitro: Di Francesco di Pinerolo.