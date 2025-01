Calcio Serie B – Tra Cremonese e Modena bella partita, pareggio giusto

Cremona (Cremonese – Modena 2 a 2) – Pareggia 2 a 2 il Modena sul campo della Cremonese, partita aperta con tante occasioni da entrambe le parti, i padroni di casa vanno in vantaggio con Vandeputte, la ribaltano Di Pardo e Palumbo ma negli ultimi minuti il colpo di testa di De Luca vale la parità.

Cremonese – Modena 2 a 2

Cremonese: Fulignati, Ravanelli, Ceccherini (41’pt Folino), Antov (32’st De Luca), Zanimacchia (14’st Johnsen), Pickel, Majer (32’st Azzi), Vandeputte, Barbieri, Bonazzoli (14’st Nasti), Vazquez. In panchina: Drago, Saro, Buonaiuto, Milanese. All.: Stroppa.

Modena: Gagno, Caldara, Zaro, Dellavalle, Di Pardo (36’st Beyuku), Gerli, Santoro (42’st Magnino), Cotali (17’st Idrissi), Palumbo, Caso (17’st Bozhanaj), Defrel (17’st Mendes). A disp.: Bagheria, Botteghin, Battistella, Duca, Oliva, Gliozzi, Abiuso. All.: Mandelli.

Gol: 17’pt Vandeputte (C), 25’pt Di Pardo (M), 42’pt Palumbo (Rig., M), 43’st De Luca (C).

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Ammoniti: Nasti della Cremonese, Cotali e Gerli del Modena.

Recuperi: 2+4.

Foto Parlandodisport.it