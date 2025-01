Calcio Serie A – Poker dell’Inter in trasferta a Lecce

Lecce (Lecce – Inter 0-4) – L’ Inter ha battuto 4-0 in trasferta il Lecce, rispondendo al successo del Napoli e portandosi a quota 50 punti in classifica. Inizio fulminante dei nerazzurri che al 6′, dopo un errore di Guilbert e uno slalom in area di Thuram, hanno sbloccato il risultato con Frattesi. Già nel primo tempo Thuram si è divorato il raddoppio da pochi passi, poi al 39′ ci ha pensato capitan Lautaro ad allungare con un bolide dal limite sotto la traversa. nel mezzo due reti annullate a Carlos Augusto e Frattesi per fuorigioco. Nella ripresa Dumfires, e Taremi su rigore, hanno messo in ghiaccio la sfida con largo anticipo. Per Simone Inzaghi vittoria numero 200 da allenatore in Serie A.

Lecce – Inter 0-4

Lecce (4-3-3): 30 Falcone;12 Guilbert, 6 Baschirotto, 19 Jean, 13 Dorgu; 14 Helgason, 29 Coulibaly, 75 Pierret; 50 Pierotti, 9 Krstovic, 7 Oliva. in panchina. Fruchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Gallo, McJannet. All.: Giampaolo.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfires, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 22Mkhitaryan, C. Augusto;10 L.Martinez, 9 Thuram. In panchina: J.Martinez, Calligaris, Arnautovic, Asllani, Pavard, Dimarco. All Inzaghi.

Gol: 5’pt Frattesi, 39’Lautaro; st 12’Dumfries, 16′ Taremi Rig.

Arbitro. Marinelli.

Foto SkySport