Lunedì 3 febbraio nascerà la nuova Cia Alessandria-Asti

Asti – Lunedì 3 febbraio, si terrà l’assemblea costitutiva di Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) Alessandria-Asti. L’incontro, previsto dalle 9 alle 12, si svolgerà nella Sala Consiliare della Provincia di Asti, in piazza Vittorio Alfieri 33, e rappresenterà il culmine di un progetto di fusione tra le Cia delle province di Alessandria e Asti, mirando a creare una realtà agricola più forte e coesa. L’unione è stata preceduta da un’approvazione unanime da parte dei soci votanti lo scorso 13 dicembre, sottolineando il forte consenso attorno a questa operazione. L’obiettivo principale è rafforzare la presenza e l’influenza dell’agricoltura in un contesto territoriale sempre più interconnesso e strategico per la regione. Durante l’assemblea, sarà presentato il progetto di accorpamento che unirà forze, competenze e risorse per affrontare le sfide e le opportunità del settore agricolo con maggiore efficacia. Oltre alla presentazione del progetto di fusione, l’Assemblea costitutiva avrà il compito di definire il nuovo assetto dirigenziale dell’organizzazione. Ciò include l’elezione degli organi di rappresentanza e la definizione delle linee guida per la gestione futura dell’associazione. L’evento si preannuncia un momento chiave per tutti gli associati e gli operatori del settore agricolo, che vedono in questa fusione un’opportunità per rafforzare la loro voce e il loro ruolo nelle politiche agricole locali e regionali.