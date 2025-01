Il Piemonte? Una “gabbia di matti”

Torino – Il dato è allarmante: ogni giorno in Piemonte sono ricoverate alla “neuro deliri” 170 persone per depressione, schizofrenia, alcolismo. Ma il dato che impressiona è che in un anno, sono mediamente 60.000 gli accessi al pronto soccorso di persone che presentano disturbi della salute mentale. Si tratta di un fenomeno allarmante e in aumento su tutto il territorio nazionale, che vede il Piemonte ai primi posti della classifica generale. I dati sono stati forniti alla presentazione al Senato del nuovo intergruppo parlamentare “One Mental Health”, fanno riferimento al 2023 e parlano di un fenomeno in rapida crescita. Non basta, in quanto, secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute, a livello nazionale ogni giorno in Italia le persone che si presentano al pronto soccorso per disturbi mentali sono oltre 1.500, con 26.000 accessi in più nel 2023 rispetto al 2022 e un aumento di 7.000 ricoveri nei servizi psichiatrici ospedalieri. Non secondario appare poi il tema della ricerca degli psichiatri, difficili da reperire in diverse aree della regione.