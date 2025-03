Calcio Serie C – Con una tripletta nella ripresa l’Atalanta U23 si sbarazza del Feralpisalò

Caravaggio (Atalanta U23 – Feralpisalò 4-1) – Con un pesante 4-1 l’Atalanta U23 supera la Feralpisalò di Diana e si piazza al sesto posto in classifica di Serie C. I ragazzi di Modesto, che hanno fatto ammattire anche il Vicenza, passano in vantaggio all’11’ con Ghislandi, al 19’ i Gardesani pareggiano i conti con Crespi ma nella ripresa i Nerazzurri si scatenano: al 54’ Bernasconi, al 60’ Vavassori e al 69’ Ghislandi chiudono definitivamente il match con un poker che non ammette repliche. All’11 passano i padroni di casa: Vavassori vince un contrasto sulla trequarti e lancia Cassa con un filtrante d’esterno. Grande scatto del numero 31 che si mangia letteralmente Vesentini, arriva sul fondo e mette in mezzo con un tocco sotto sempre con l’esterno destro. Sul pallone ci arriva Ghislandi che col petto, quasi di spalla, riesce a deviarla in porta. Vantaggio Nerazzurro. Al 19′ pareggia la Feralpisalò: La Dea regala letteralmente il gol ai bresciani. Obrić fa ripartire l’azione e la gioca a Gyabuaa. Il capitano atalantino, pressato, prova a tornare dal centrale ma il retropassaggio è da dimenticare. Crespi si avventa sul pallone, disorienta lo sloveno con una finta di corpo e infila Vismara nell’angolino basso. Al 55′ di nuovo in vantaggio l’Atalanta: Pallone in profondità di Cassa per Ghislandi che riesce clamorosamente a evitare che il pallone esce salvandolo sulla linea di fondo e mette in mezzo di prima intenzione. Sul secondo palo arriva Bernasconi che la mette giù, se la sistema e scarica un bolide che si insacca sotto la traversa.Al 61′ tris della Dea: Splendida triangolazione tra Vavassori e Cassa che si chiude nel migliore dei modi: un tocco sotto infila morbidamente in pallone in rete scavalcando Rinaldi. Al 70’poker: assa porta via tre avversari sulla sinistra e poi si inventa un pallone geniale per Ghislandi. Il numero 14 si inserisce con i tempi giusti sul secondo palo e, completamente dimenticato dai difensori, deve solo infilarla in rete.

Atalanta U23 – Feralpisalò 4-1

Atalanta U23 (3-4-2-1): 12 Vismara; 14 Ghislandi, 3 Del Lungo (46′ Bracco), 15 Obric (86′ Berto); 66 Bergonzi, 8 Gyabuaa, 20 Ceresoli, 33 Bernasconi; 25 Cassa, 10 Panada (82’Alessio); 11 Vavassori (63′ Vlahovic)i. In panchina: Bertini, Sala, Masi, Navarro, Mencaraglia, De Nipoti. All. Modesto.

Feralpisalò. (3-4-2-1): 1 Rinaldi; 15 De Francesco (68′ Brambilla), 5 Pasini, 3 Rizzo;10 Di Molfetta (68′ Santini), 77 Vesentini, 27 Hergheligiu (68′ Giudici), 21 Cavuoti; 20 Zennaro (82′ Diop), 8 Balestrero; 17 Crespi. In panchina: Lovato, Liverani, Luciani, Cabianca, Verzelletti, Vanzulli. All Diana.

Gol: pt 11′ Ghislandi, 18′ Crespi; 55′ Bernasconi, 62′ Vavassori, 70′ Ghislandi.

Arbitro: Dini