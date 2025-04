Calano gli studenti in Giurisprudenza ad Alessandria

Alessandria – In dieci anni la facoltà di Giurisprudenza sono diminuiti del 24%, passando dagli 817 del 2014 ai 621 del 2024. Secondo qualcuno ciò è dovuto al fatto che i giovani ritengono che giurisprudenza offra pochi sbocchi nel mondo del lavoro. Non si tiene conto che Giurisprudenza indirizzi unicamente verso la carriera da avvocato, magistrato o notaio, ma in realtà le opportunità sono tante. Per rendere più attuale la laurea in Giurisprudenza l’Università deve fornire una preparazione internazionale e vocata al rapporto con le altre discipline, come economia e sociologia.