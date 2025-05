Anziano agonizzante da due giorni in casa salvato dai pompieri e ricoverato ad Alessandria: sta meglio

Arquata Scrivia (AL) – Sfiorata la tragedia ad Arquata Scrivia: un anziano non rispondeva al telefono da due giorni e i parenti- che non stanno ad Arquata – hanno dato l’allarme. All’arrivo del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri era agonizzante in casa essendo sofferente di alcune patologie. Gli uomini della Benemerita, non riuscendo ad aprire la porta con le chiavi di scorta che hanno fornito i vicini, si sono avvalsi della collaborazione dei Vigili del Fuoco che sono entrati nell’appartamento da una finestra. Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato d’urgenza l’anziano al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria. Ora sta meglio.