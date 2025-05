Cantieri eterni: incidente in galleria A10, sei feriti, 10 km di coda

Imperia – Il solito, eterno cantiere ligure è alla base di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio nella galleria Aprosio lungo l’A10 Genova-Ventimiglia all’altezza di Vallecrosia (Imperia) in un tratto a doppio senso di marcia, in cui sono stati coinvolti sei mezzi: un camion, un camper e quattro auto. Tra i feriti una giovane mamma di 22 anni e la figlia di un anno. L’autostrada è stata chiusa per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e sono segnalati oltre 10 chilometri di coda verso Genova e oltre 5 verso Ventimiglia. La centrale operativa di Concessioni del Tirreno ha istituito un’uscita obbligatoria ad Arma di Taggia (Imperia) per i mezzi pesanti con stazza superiore alle 7,5 tonnellate. Istituita invece un’uscita obbligatoria a Ventimiglia per i mezzi pesanti diretti verso Genova. Oltre alla mamma e alla figlioletta, si registrano altri due feriti ricoverati all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo per traumi minori.