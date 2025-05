Calcio Serie A – L’Atalanta batte la Roma e accede alla Champions League

Bergamo (Atalanta – Roma 2-1) – L’Atalanta si è qualificata alla Champions League 2025/26 battendo 2-1 la Roma e conquistando matematicamente il terzo posto in Serie A. Al Gewiss Stadium la Dea ha impiegato nove minuti per sbloccare il match con un diagonale vincente del recuperato Lookman. Nella prima mezz’ora però i Nerazzurri hanno mancato più volte il raddoppio, subendo invece il pareggio di testa di Cristante al 32′ su perfetto assist di Soulé. Nella ripresa però Gasperini ha pescato la carta giusta dalla panchina inserendo Sulemana: il giovane centrocampista al 76′ ha infilato all’angolino il pallone da tre punti che ha fatto partire la festa con due turni di anticipo. La Roma, invece, è scivolata al sesto posto alle spalle di Juventus e Lazio.

Atalanta – Roma 2-1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kossounou; Bellanova (37′ st Ruggeri), Pasalic (23′ st Sulemana), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (23′ st Samardzic), Lookman (42′ st Maldini); Retegui (42′ st Brescianini). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Comi, Bernasconi, Obric, Riccio, Idele. All.: Gasperini.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Rensch (30′ st Pisilli), Mancini, Ndicka; Celik, Kone (40′ st Saelemaekers), Cristante, Angelino; Soulé; Dovbyk (40′ st Baldanzi), Shomurodov (40′ st El Shaarawy sv). In panchina: De Marzi, Marcaccini, Adbulhamid, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Paredes, Gourna-Douath, Dybala. All.: Ranieri.

Gol: 9′ Lookman (A), 32′ Cristante (R), 31′ st Sulemana (A).

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Djimsiti (A).

Foto: Goal Com