Calcio Serie B – Vittoria “rotonda” dello Spezia sul Cosenza

La Spezia (Spezia – Cosenza 3-1) – Vittoria senza discussioni dello Spezia che blinda il terzo posto nell’ultima fatica del campionato contro il Cosenza, retrocesso dopo 7 anni in B. Un risultato che consente di accedere ai playoff nella miglior posizione di classifica, partendo dalla semifinale contro la vincente della sfida fra Catanzaro e Cesena. La Cremonese, sconfitta dal Pisa, se la vedrà, invece con la vincente di Juve Stabia-Palermo. Bianconeri in campo con Gori in porta, Wisniewski, Hristov e Mateju in difesa, esterni Vignali ed Elia a supportare un centrocampo di sostanza con Kouda, Nagy e Cassata. Lapadula e Pio Esposito formano la coppia d’attacco. Assenti Salvatore Esposito ed Aurelio per un leggero affaticamento. Primo squillo al 14’ quando Elia si gira e trova l’imbucata per Esposito che crossa in area. Lapadula prova una rovesciata in contrasto con Gargiulo. La palla arriva nuovamente Elia che fa partire un destro che non lascia scampo al portiere avversario. Al 29’ Vignali con un preciso traversone dalla parte opposta raggiunge Kouda che s’inserisce con tempi perfetti e raddoppia. Gli ospiti provano a reagire con Kouan e con Gargiulo. Nei minuti di recupero Kouda trova il fallo di mano in area di Ricci. Dal dischetto Pio Esposito spiazza l’estremo difensore avversario. Ad inizio ripresa la squadra dell’ex Alvini accorcia le distanze con Artistico che appoggia in rete sul traversone di Cimino.

Spezia – Cosenza 3-1

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov P., Mateju; Vignali, Kouda (77’ Candelari), Nagy, Cassata (82’ Falcinelli), Elia (82’ Ferrer); Lapadula (63’ Di Serio), Pio Esposito. In panchina: Mascardi, Chichizola, Garzia, Colak, Bandinelli, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All.: D’Angelo.

Cosenza (3-4-2-1): Vettorel; Sgarbi, Hristov A., Venturi (63’ Caporale); Cimino (63’ Ricciardi), Gargiulo (76’ Charlys), Kouan, Ricci (62’ D’Orazio); Rizzo Pinna, Florenzi (88’ Contiero); Artistico. In panchina: Baldi, Fumagalli, Cruz, Ciervo, Novello, Kourfalidis). All.: Alvini.

Gol: pt 14’ Elia, 29’ Kouda, 45’+3’ Pio Esposito (rig.), st 48’ Artistico.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Foto: Cosenza Channel.