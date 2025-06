La Polizia di Stato di Alessandria sequestra un quadriciclo mai immatricolato e senza assicurazione

Acqui Terme (AL) – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Alessandria, impegnata nel controllo delle arterie di grande comunicazione che attraversano la provincia, ha sequestrato un quadriciclo che circolava sulla SS.30. Non è passato inosservato agli occhi degli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, un quadriciclo nuovo di zecca, che circolava tra Acqui Terme e Cassine: sottoposto a controllo documentale, gli Agenti si sono subito accorti che la targa apposta sul mezzo non corrispondeva al numero di telaio. Approfonditi gli accertamenti attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia, si è appurato che il quadriciclo, per stessa ammissione del conducente, era stato comprato all’estero, mai immatricolato e di conseguenza mai assicurato in Italia; la targa esposta, invece, era abbinata ad un altro motociclo. Il mezzo, pertanto, è stato sottoposto a sequestro e al conducente sono state comminate sanzioni per diverse migliaia di euro.