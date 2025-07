Si toglie la vita buttandosi sotto un treno

Desio (MI) – Nel primo pomeriggio di oggi verso l’una, un uomo di 35 anni si è buttato sotto un treno nei pressi della stazione di Desio. Il trentacinquenne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti d’urgenza due equipaggi dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con automedica e ambulanza ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La linea coinvolta è stata bloccata per consentire i rilievi delle autorità. Trenord ha comunicato che ci sono forti criticità su diverse tratte: “La circolazione è sospesa tra le stazioni di Monza e Seregno. Coinvolte la linea Suburbana S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate; la linea Suburbana S11 Chiasso – Como – Milano – Rho; e la linea Regio Express RE80 Locarno – Lugano – Chiasso – Milano Centrale.