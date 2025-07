L’azienda alessadrina Guala Closures investe in Scozia con un nuovo stabilimento da 60 milioni

Alessandria – Lavorerà per l’industria del whisky la Guala Closures, azienda che opera nelle chiusure premium e innovative, ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo stabilimento produttivo all’avanguardia a Gartcosh, in Scozia con un investimento superiore ai 60 milioni di euro, a completamento di un progetto strategico avviato nel novembre 2022 e concluso nell’aprile 2025. Lo stabilimento si estende su una superficie di circa 20.000 metri quadri e impiegherà oltre 300 professionisti qualificati, rafforzando la presenza industriale dell’azienda nel Regno Unito. L’investimento rappresenta uno dei più rilevanti mai effettuati da un’impresa italiana nel Regno Unito e include un contributo di oltre 3,5 milioni di euro da parte di Scottish Enterprise, l’agenzia per lo sviluppo economico del governo scozzese. Guala Closures ha 37 siti produttivi e 7 centri di R&S in tutto il mondo.