Federlogistica lancia una piattaforma per la collaborazione logistica con Fujian

Genova – All’indomani della firma dell’accordo siglato durante il China International Supply Chain Expo (Cisce) “si candida ad assumere le caratteristiche di una piattaforma operativa attraverso la quale promuovere nuovi progetti congiunti nel settore dell’e-commerce transfrontaliero, la condivisione di risorse logistiche e overseas warehouses, nonchè lo scambio di informazioni in materia di commercio internazionale, procedure doganali, export, zone economiche speciali e innovazione logistica”.

Lo scrive in una nota Federlgistica.

Per trasformare il Memorandum in risultati concreti, Federlogistica ha proposto tre iniziative prioritarie: l’istituzione di un tavolo permanente Federlogistica-Ccpit Fujian, l’organizzazione, entro il 2027, di una missione imprenditoriale reciproca tra il Fujian e l’Italia e la realizzazione di una piattaforma informativa condivisa dedicata a investimenti, procedure doganali, logistica, e-commerce e opportunità industriali.

“Con questo Memorandum trasformiamo una relazione istituzionale in una piattaforma di cooperazione concreta – ha detto Davide Falteri, presidente di Federlogistica (nella foto) – L’obiettivo è creare nuove opportunità per le imprese italiane e cinesi, rafforzare la collaborazione nei settori della logistica, del commercio e dell’innovazione e costruire un percorso stabile di cooperazione tra i nostri sistemi economici.

Si tratta dell’avvio di uno strumento operativo da mettere a disposizione delle imprese italiane creando un collegamento stabile con una delle aree economicamente più dinamiche della Cina“.