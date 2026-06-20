Gavio con la Astm di Tortona nel cuore di New York

20 Giugno 2026 REDAZIONE Lavoro 16

Gavio con la Astm di Tortona nel cuore di New York

New York (Usa) – Il Gruppo Gavio di Tortona – con Astm – trasformerà la storica Penn Station (il nodo ferroviario più trafficato dell’Occidente con oltre 600.000 passeggeri al giorno), selezionata con la controllata statunitense Halmar Infrastructure Development e la svedese Skanska, come Master Developer dell’intervento promosso da Amtrak e sostenuto dal Dipartimento dei Trasporti Usa.
Il nuovo edificio sarà alto circa 27 metri per una superficie di 14.000 metri quadrati. L’avvio dei cantieri è previsto nel 2027 per finire entro il 2034.

 

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