Gavio con la Astm di Tortona nel cuore di New York

New York (Usa) – Il Gruppo Gavio di Tortona – con Astm – trasformerà la storica Penn Station (il nodo ferroviario più trafficato dell’Occidente con oltre 600.000 passeggeri al giorno), selezionata con la controllata statunitense Halmar Infrastructure Development e la svedese Skanska, come Master Developer dell’intervento promosso da Amtrak e sostenuto dal Dipartimento dei Trasporti Usa.

Il nuovo edificio sarà alto circa 27 metri per una superficie di 14.000 metri quadrati. L’avvio dei cantieri è previsto nel 2027 per finire entro il 2034.