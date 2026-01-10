Controlli dei Carabinieri: fermate tre persone durante una attività di prevenzione

Alessandria – Continua il lavoro di prevenzione del territorio da parte della Forze dell’Ordine e della Polizia locale di Alessandria, soprattutto nelle zone maggiormente interessate per neutralizzare situazioni a rischio. Il primo intervento significativo è avvenuto in Piazzale Berlinguer: dove i Carabinieri hanno sorpreso un uomo di 31 anni senza fissa dimora, intento a svolgere attività illecita di parcheggiatore abusivo. L’uomo chiedeva denaro in cambio dell’indicazione dei posti auto, assumendo atteggiamenti molesti con chi si rifiutava di pagare. Da un controllo più approfondito è emerso che il soggetto era privo di documenti ed in possesso di oltre cento euro in contanti, provenienti dall’attività illecita e nascondeva un flacone con 26 pastiglie di un farmaco psicotropo, spesso utilizzato come sostanza stupefacente a basso costo.Un secondo intervento si è registrato in viale della Repubblica, dove i militari hanno notato un 20enne con atteggiamento sospetto nei pressi dei giardini pubblici. Alla vista delle divise, il giovane ha tentato una fuga precipitosa tra i passanti, venendo però bloccato dopo pochi metri. ll motivo del tentativo di dileguarsi è apparso subito chiaro: il 20enne era in possesso di tre involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 28 grammi. E anche di 150 euro in banconote di piccolo taglio, elementi compatibili con un’attività di spaccio in corso.L’ultima fase dell’operazione ha interessato piazza d’Annunzio, dove un 42enne è stato fermato e perquisito a seguito di un comportamento sospetto. L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di hashish e, soprattutto, di un coltello a serramanico.Non essendo in grado di giustificare il possesso dell’arma bianca in un luogo pubblico, il 42enne è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.