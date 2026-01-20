Tiro con l’arco: buona prestazione degli Arcieri Città della Paglia nelle gare del fine-settimana

Alessandria – Continua la serie di buone prestazioni degli arcieri di “Città della Paglia che anche nello scorso fine settimana (17 e 18 gennaio) hanno preso parte al 16° Torneo DLF Alessandria, gara Indoor sulla distanza di18m, organizzata dalla SSD DLF Alessandria Sezione Tiro con l’Arco, dopo le 60 frecce di qualifica, per la divisione Arco Olimpico:
- Classe Senior Maschile, 2° Maggi Andra con 563 punti.
- Classe Senior Femminile, 3° Trombin Giulia con 534 punti, 5° Storino Sara con 527, 6° Balachia Valentina con 518, 8° Ferrino Silvia con 499.
- Oro nella classifica a squadre per le tre arciere Trombin-Storino-Balachia, con 1579 punti totali.
- Classe Master Femminile, 4° Marega Daniela con 428 punti.
- Classe Allievi Maschile, 5° Scaringi Federico con 475 punti.
Divisione Arco Compound:
- Classe Senior Maschile, 1° Lavezzaro Luca con 579 punti.
Divisione Arco Nudo:
- Classe Senior Maschile, 3° Parodi Umberto con 443 punti.
Nelle stesse giornate, a Vigevano (PV), si è svolto il XXII Torneo di Sant’Antonio, altra gara 18m indoor organizzata dalla ASD Arcieri Vigevano Torre del Bramante.
Per la divisione Arco olimpico:
- Classe Master Femminile, 2° Storino Sara con 530 punti, 5° Nucera Patrizia con 492, 7° Marega Daniela con 475 punti.
- Le tre arcieri si aggiudicano anche l’oro nella classifica a squadre, con 1497 punti totali.
Divisione Arco Nudo:
- Classe Master Maschile, 2° Tecchiato Moreno con 450 punti.