Rapinato capotreno da un viaggiatore armato di coltello

Genova – Verso le otto di Ieri mattina, sul convoglio partito da Alessandria e diretto a Genova, giunto a Genova Brignole, un capotreno, mentre controllava le carrozze, s’è trovato di fronte un uomo che, minacciandolo con un coltello, s’è fatto consegnare il denaro che il ferroviere aveva con sé. La successione dei fatti è stata fulminea: proprio mentre il treno era in avvicinamento alla stazione genovese il capotreno, come da prassi, ha controllato che i bagni fossero vuoti. A quel punto, quasi a metà convoglio, ha trovato la serratura chiusa dall’interno. Dentro c’era uno straniero che, alla richiesta di uscire, prima ha opposto resistenza, poi, dopo aver lasciato il bagno, s’è scagliato contro il capotreno con in mano un coltello rapinandolo. Lo straniero è subito sceso alla fermata facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano la Polizia Ferroviaria e i Carabinieri.