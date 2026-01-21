Calcio Champions League – L’Inter cade sotto i colpi dell’Arsenal: a San Siro finisce 1-3

Milano ( Inter – Arsenal 1-3) – L’Inter perde la sua terza partita consecutiva nella League Phase di Champions. A San Siro vince l’Arsenal: 3-1 con doppietta di Gabriel Jesus. Il brasiliano sblocca al 10′ correggendo una conclusione deviata di Timber e riporta in avanti i Gunners al 31′ di testa su calcio d’angolo: in mezzo,la perla di Sucic, che segna il momentaneo 1-1 con un destro sotto la traversa. Nella ripresa vanno più vicini i londinesi al tris, anche se al 63′ Pio Esposito entra e cambia la partita con sponde e un paio di conclusioni fuori. Nel finale, all’84’, Gyokeres sfrutta un contropiede partito da calcio d’angolo per i nerazzurri e ne approfitta per mettere la sfera sotto la traversa, chiudendo i giochi. Con questo successo, la formazione di Arteta ribadisce il suo primo posto in classifica a punteggio pieno, mentre Chivu resta a quota 12: la top 8 si allontana per l’Inter, che chiuderà la prima fase in Germania, a Dortmund, contro il Borussia (battuto dal Tottenham).

Inter – Arsenal

Gol; 10′ e 31′ Jesus , 18′ Sucic , 39′ st Gyokeres

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni ; Luis Henrique (37′ st Bonny), Barella(18′ st Frattesi), Zielinski (37′ st Diouf), Sucic , Dimarco ; Lautaro (18′ st Esposito), Thuram . In panchina: Martinez, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Calligaris, Cocchi. All.: Chivu

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber (19′ st White), Saliba , Mosquera (30′ st Gabriel), Lewis-Skelly ; Merino Zubimendi , Eze (19′ st Rice) Saka , Jesus (30′ st Gyokeres l), Trossard (34′ st Martinelli). In panchina.: Setford, Arrizabalaga, Ødegaard, Nørgaard, Madueke, Nwaneri, Havertz. All.: Arteta

Arbitro: Pinheiro (Por)