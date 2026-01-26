Sequestrato un coltello a serramanico in una scuola superiore di Asti

Asti (Ansa) – “Sono abituato a portarlo con me”. È quanto ha riferito ai Carabinieri uno studente minorenne italiano di una scuola superiore di Asti, sorpreso in classe con un coltello a serramanico dalla lama di otto centimetri durante l’orario delle lezioni. A notare l’arma è stata l’insegnante che, dopo averla vista in mano al ragazzo, ha immediatamente allertato l’Arma. I Militari sono intervenuti in breve tempo, procedendo al sequestro del coltello. Secondo quanto emerso, il minorenne non avrebbe estratto la lama con intenti minacciosi o aggressivi nei confronti dei compagni. Lui stesso ha riferito di volerla utilizzare come strumento di lavoro durante il laboratorio tecnico cui stava prendendo parte. Sono in corso accertamenti per valutare eventuali responsabilità a suo carico. L’episodio – che risale ai giorni scorsi ma è stato reso noto oggi dai Carabinieri con una nota – rientra nell’ambito della collaborazione tra l’Arma e gli istituti scolastici per il rafforzamento dei controlli preventivi, intensificati anche alla luce dei recenti fatti avvenuti a La Spezia.