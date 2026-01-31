Stanotte due giovani sono andati a sbattere con l’auto contro una palazzina: uno è grave

Ovada (AL) – Poco prima delle tre di stanotte, per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo due giovani rispettivamente di 19 e 20 anni, è andata a sbattere contro una palazzina lungo la strada per Molare. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’Ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare all’ospedale di Alessandria i due ragazzi di cui uno è in gravi condizioni. Gli uomini della Benemerita hanno raccolto gli elementi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.