Buco da 56 milioni nel bilancio 2024 di Amt Genova

Genova (Ansa) – Il consiglio di amministrazione dell’azienda di trasporto pubblico a Genova Amt ha approvato il progetto di bilancio 2024 che evidenzia una perdita d’esercizio pari a 56 milioni e un deficit patrimoniale di euro 37 milioni e mezzo. Nei mesi scorsi la Procura di Genova aveva chiesto il fallimento dell’azienda, che gestisce bus, metropolitana e impianti di risalita nel capoluogo ligure, aprendo un’inchiesta per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. “Il precedente consiglio di amministrazione – spiega la società in una nota- ha deliberato in data 14 marzo 2025 di avvalersi del maggior termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio di esercizio, ma successivamente e fino alla cessazione del proprio mandato non ha provveduto all’approvazione del bilancio di esercizio 2024. In data 28 agosto 2025 l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo cda, attualmente in carica. In data 8 settembre 2025 lo stesso cda ha, senza indugio ai sensi di legge, deliberato di incaricare la società Price Waterhouse Coopers per l’attività di due diligence della situazione economica e patrimoniale, in esito alla quale si è evidenziato il patrimonio netto fortemente negativo”. Nella seduta il consiglio ha inoltre approvato la versione aggiornata del Piano di risanamento 2025-2031, che prevede le seguenti azioni strategiche: il rafforzamento patrimoniale-finanziario della società tramite aumento di capitale e/o finanziamenti soci, la revisione dei contratti di servizio, l’effettuazione di una serie di interventi di natura industriale volti al perseguimento di una maggior efficienza e la già effettuata rimodulazione della strategia tariffaria di Amt. Il piano di risanamento sarà ora oggetto di approfondimento con i soci, con le istituzioni e con le organizzazioni sindacali. Il progetto di bilancio e il Piano di risanamento saranno sottoposti all’esame dell’assemblea dei soci entro il 15 marzo 2026.