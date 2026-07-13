Nonna Consolina festeggia 105 anni insieme alla bisnipote Beatrice che ne fa 2

San Giuliano Nuovo (AL) – Un doppio compleanno che racconta una storia lunga più di un secolo e che, ancora una volta, unisce le generazioni della stessa famiglia. Domenica nonna Consolina ha festeggiato 105 anni, spegnendo le candeline insieme alla bisnipote Beatrice, che ha invece compiuto due anni. Beatrice è infatti nata il 2 Aprile 2024, proprio nel giorno in cui la bisnonna celebrava il suo 103 compleanno. Da allora le due condividono il compleanno, che è diventato un appuntamento speciale per tutta la famiglia Zanotti, che ogni anno si ritrova per celebrare questo legame unico tra generazioni.