Nuovo innesto per il centrocampo: arriva in casa Grigia Alessio Rizzo

Alessandria – Nuovo innesto per il centrocampo in casa Alessandria: si tratta del classe 1998 Alessio Rizzo. Qualità, duttilità, pericolosità offensiva: c’è tutto questo, e molto di più, nel nuovo colpo della società Grigia. Centrocampista con l vizio del gol, Rizzo è cresciuto nel settore giovanile della sua città, Catania. In D oltre 200 presenze, un percorso di crescita continua in cui ha dimostrato capacità continua i cui ha dimostrato capacità di adattarsi a ruoli diversi nella linea mediana. Ha vestito le maglie di Union Feltre, Avellino, Borgosesia, Sanremese, Paternò, Marina di Ragusa, Novaromentin, protagonista di una annata da record, 12 reti in campionato e 3 nei playoff, vinti proprio grazie alla sua spinta, giudicato, con pieno merito, l’interprete del centrocampo più prolifico della categoria, efficace anche sui calci piazzati. Nell’ultima stagione in C, a metà tra Ravenna e Giana Erminio. Ora è pronto a diventare un protagonista Grigio. “Rizzo è un giocatore di categoria superiore che seguivamo d tempo. Arriva dalla serie C ad Alessandria con entusiasmo e grande voglia di mettersi in gioco. Sono convinto che saprà dare un contributo importante e farsi apprezzare dai nostri tifosi”, dichiara il presidente Antonio Barani.