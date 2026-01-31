Il Consiglio Regionale del Piemonte approva una mozione bipartisan per la messa in sicurezza della provinciale di accesso a Carrega Ligure (AL)

Torino – Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Pasquale Coluccio del M5S (nella foto) sulla progettazione d’un intervento di messa in sicurezza della Sp147 di Carrega Ligure (AL), soggetta a chiusure per frana. L’intervento è stato approvato anche dalla maggioranza di centrodestra. La consigliere regionale Silvia Raiteri, di Fratelli d’Italia, ga detto di avere sostenuto l’odg di Coluccio insieme a Marco Protopapa (Lega) e Buzzi Langhi (Forza Italia) e che già in sede di bilancio previsionale ha presentato, con gli stessi colleghi, un emendamento per lo stanziamento di 300.000 euro in tre anni per la messa in sicurezza della strada di accesso a Carrega Ligure, in attesa della nuova galleria.