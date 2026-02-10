La Polizia di Stato di Alessandria esegue perquisizioni nei confronti di dieci nigeriani: numeroso stupefacente sequestrato; smantellata un’importante centrale di spaccio

Alessandria – Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Alessandria ha eseguito 10 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti nigeriani dimoranti tra le provincie di Alessandria, Pavia e Asti, nell’ambito di un’indagine nata a seguito della segnalazione di minacce ed estorsioni perpetrate nei confronti di altri cittadini di origine africana.

L’attività svolta dagli investigatori ha permesso di far emergere un sistema di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e marijuana. Nell’ambito delle perquisizioni, infatti, sono state sequestrate numerose dosi di stupefacente, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. In un’abitazione, in particolare, i poliziotti hanno sequestrato centinaia di pasticche e flaconi privi di indicazioni di dettaglio e nessuna prescrizione medica, sulla cui natura sono in corso approfondimenti di laboratorio.

Nei confronti di 3 soggetti, inoltre, gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno proceduto al sequestro di copricapo, indumenti e oggetti ritenuti riconducibili alla simbologia adottata dai Cult nigeriani.