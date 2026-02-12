In una scuola di Valenza escrementi di topo in aula e nei locali mensa

Valenza (AL) – Nei giorni scorsi nel locale mensa della scuola “Sette Fratelli Cervi” sono stati trovati escrementi di topo. Immediati i controlli e le lezioni sono state sospese, in vista di ispezioni più approfondite, per evitare i rischi di cibi contaminati. Le lezioni sono riprese ieri, mentre nelle altre aule non c’è stata nessuna interruzione. Al sopralluogo erano presenti i tecnici Asl del Servizio Sian e il responsabile della ditta Camst, appaltatrice del servizio di refezione scolastica. Per quanto riguarda la mensa il risanamento durerà ancora mentre gli scolari fino alla fine della settimana mangeranno al sacco nelle rispettive classi. Rimarranno chiuse le sette aule coinvolte per incompatibilità con la derattizzazione: una classe sarà trasferita nell’edificio “C”, le altre sei saranno ospitate dalla vicina “Don Minzoni”.