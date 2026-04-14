Spento dopo otto giorni il gigantesco incendio di Cravagliana: in fumo 220 ettari di boschi!

Cravagliana (VC) – Dalla sera di Pasqua 5 aprile, dopo una settimana di “inferno”, domenica pomeriggio, prima che iniziasse a piovere a dirotto, è stato spento da un “esercito” di Vigili del Fuoco l’incendio boschivo che ha interessato il territorio di Cravagliana. Purtroppo sono ancora ignote le cause dell’incendio e le indagini da parte dei Carabinieri continuano. Nel frattempo la Strada Provinciale 9 di Valle Mastallone, dalla località Ferrare a quella Ponte delle due acque, resta aperta a senso unico alternato con semaforo, dopo la realizzazione della barriera di protezione “caduta massi” a centro strada alta fino a 4 metri.