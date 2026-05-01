Un pensionato vince oltre 90.000 euro al Superenalotto e li userà per ristrutturare il canile municipale

Castagnole Monferrato (AT) – Luciano Quaglia, un pensionato di Castagnole Monferrato, ha vinto al Superenalotto la cifra di 92.789,35 euro. Investirà parte dei soldi per il benessere dei cani senza famiglia, contribuendo di tasca sua ai lavori necessari per migliorare il canile locale. Ha giocato la sua schedina in un bar tabaccheria e così ha indovinato cinque numeri vincendo esattamente 92.789,35 euro. Quaglia è un grande appassionato di animali ed è volontario nel canile che da tempo avrebbe bisogno di essere migliorato. Il progetto non è mai andato avanti per mancanza di fondi ma ora Quaglia intende provvedere da sè grazie ai soldi della vincita al Supernalotto.