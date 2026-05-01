Treno regionale fermo per un guasto blocca un Freccia in galleria

Genova – Circolazione ferroviaria in tilt ieri pomeriggio sulla linea Genova-La Spezia. Verso le quattro il regionale 3273 ha avuto un guasto tecnico e si è fermato tra Bonassola e Framura. Dietro al Regionale s’è dovuta fermare in galleria anche la Freccia. Fs ha inviato un locomotore di soccorso per liberare la linea. La circolazione è stata fortemente rallentata e le Frecce, gli Intercity e i Regionali hanno registrato forti ritardi. Il problema ha coinvolto anche il Frecciabianca 8619 Milano Centrale e il Roma Termini 37363. I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Il traffico è tornato normale nel tardo pomeriggio.