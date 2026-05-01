Un tavolo permanente per infermieri e servizi

Torino – Sottoscritto da Regione e organizzazioni sindacali un verbale di intesa che prevede l’attivazione di un tavolo permanente dedicato al rafforzamento del personale sanitario, con particolare attenzione al reclutamento degli infermieri e alla tenuta dei livelli assistenziali. L’accordo, siglato nell’ambito del confronto regionale previsto dal contratto nazionale, coinvolge l’Assessorato alla Sanità, Azienda Zero, le aziende sanitarie e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (Cisl, Fials, Nursind e Nursing Up). Il tavolo avrà il compito di fornire indirizzi operativi per migliorare le procedure di reclutamento del personale e garantire una risposta strutturale ai fabbisogni del sistema sanitario, inclusi i servizi di emergenza territoriale. A supporto di questo percorso è prevista anche l’istituzione di una cabina di regia per individuare le soluzioni più efficaci per rendere più rapide e funzionali le politiche di assnnzione.