Formula uno – Antonelli vince il Gp di Miami: terza vittoria consecutiva

Miami – Kimi Antonelli vince il GP Miami di Formula 1 2026, l’italiano della Mercedes tiene a bada le McLaren e consolida la leadership nel Mondiale battendo Norris e Piastri. Gara da dimenticare per la Ferrari: Hamilton penalizzato da un contatto con Colapinto al via, mentre Leclerc cede di schianto nel finale accusando un problema alla sua SF-26 all’ultimo giro passando così da 3° a 6° (superato, oltre che da Piastri, anche da Russell e Verstappen) per poi venire sanzionato con 20 secondi di penalità dopo la gara e scivolare in ottava posizione. Sanzionato anche l’olandese della Red Bull con 5 secondi che non cambiano però la classifica.

L’ordine d’arrivo della gara F1

Antonelli

Norris +3.264

Piastri +27.092

Russell +43.051

Verstappen +48.949*

Hamilton +53.753

Colapinto +61.871

Leclerc +64.245**

Sainz +82.072

Albon +90.972

La classifica piloti della Formula 1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti

George Russell (Mercedes) 80

Charles Leclerc (Ferrari) 59

Lando Norris (McLaren) 51

Lewis Hamilton (Ferrari) 51

Oscar Piastri (McLaren) 43

Max Verstappen (Red Bull) 26

Oliver Bearman (Haas) 17

Pierre Gasly (Alpine) 16

Liam Lawson (Racing Bulls) 10

La classifica costruttori della F1 2026 aggiornata

Mercedes 180 punti

Ferrari 110

McLaren 94

Red Bull 30

Alpine 23