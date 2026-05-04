Formula uno – Antonelli vince il Gp di Miami: terza vittoria consecutiva

Miami – Kimi Antonelli vince il GP Miami di Formula 1 2026, l’italiano della Mercedes tiene a bada le McLaren e consolida la leadership nel Mondiale battendo Norris e Piastri. Gara da dimenticare per la Ferrari: Hamilton penalizzato da un contatto con Colapinto al via, mentre Leclerc cede di schianto nel finale accusando un problema alla sua SF-26 all’ultimo giro passando così da 3° a 6° (superato, oltre che da Piastri, anche da Russell e Verstappen) per poi venire sanzionato con 20 secondi di penalità dopo la gara e scivolare in ottava posizione. Sanzionato anche l’olandese della Red Bull con 5 secondi che non cambiano però la classifica.
L’ordine d’arrivo della gara F1
Antonelli
Norris +3.264
Piastri +27.092
Russell +43.051
Verstappen +48.949*
Hamilton +53.753
Colapinto +61.871
Leclerc +64.245**
Sainz +82.072
Albon +90.972
La classifica piloti della Formula 1 2026
Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti
George Russell (Mercedes) 80
Charles Leclerc (Ferrari) 59
Lando Norris (McLaren) 51
Lewis Hamilton (Ferrari) 51
Oscar Piastri (McLaren) 43
Max Verstappen (Red Bull) 26
Oliver Bearman (Haas) 17
Pierre Gasly (Alpine) 16
Liam Lawson (Racing Bulls) 10
La classifica costruttori della F1 2026 aggiornata
Mercedes 180 punti
Ferrari 110
McLaren 94
Red Bull 30
Alpine 23