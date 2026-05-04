L’Istituto di ricovero e cura di Alessandria sarà il primo in Piemonte

Alessandria – L’“Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” (IRCCS) di Alessandria sarà il primo pubblico del Piemonte. Contraddistingue istituzioni biomediche di particolare interesse nazionale, nelle quali le attività cliniche svolte all’interno dell’Ospedale procedono in stretta sinergia con le attività di ricerca, e sono tese alla costante innovazione. Un traguardo prestigioso del nosocomio alessandrino che fa seguito al Piano socio-sanitario regionale, in cui il Dipartimento attività integrate ricerca e innovazione, il Dairi, continuerà a rappresentare la locomotiva dello sviluppo. Il via libera della Commissione Salute, composta dagli assessori regionali alla Sanità e dalla Conferenza delle Regioni, è già arrivato a inizio aprile e ora si aspetta la stesura e la pubblicazione dell’atto del Ministero della Salute che sancirà il riconoscimento del 25° Irccs pubblico in Italia. L’ospedale di Alessandria che è stato un Aou, diventerà a tutti gli effetti un Policlinico. Sarà una fondazione di diritto pubblico, con il coinvolgimento di partner privati.