Candidati sindaco in quattro liste a Valenza

Valenza (AL) – Entra nel vivo la campagna elettorale per le ammiistrative di Valenza. Alessia Zaio (Forza Italia) già assessore a Istruzione – Commercio – Turismo – Manifestazioni – Beni Culturali, è la candidata sindaco per la coalizione di centrodestra, mentre il sindaco uscente Maurizio Oddone è nella Lega della stessa coalizione e punta a un assessorato. La Zaio, che ha ben lavurato nella “Città dell’Oro” dandole una nuova dimensione a livello nazionale e internazionale, potenziando il commercio e portando Valenza a una posizione di assoluto rilievo per quanto riguarda il settore orafo, è considerata favorita da molti osservatori.

“Progetto Valenza”.

Le liste.

*Progetto Valenza”: Centrodestra.

Alessia Zaio (nella foto),

Daniele Boccardi, Agostino Borrello, Marco Osvaldo Braggion, Luca Alessandro Caucia, Elisa Certo, Cherima Firial, Eleonora Fornasati, Eugenio Fingi, Marco Gala, Giuseppe Innocente Gatti, Saverio La Spada, Valentino Papillo, Martina Piana, Loreto Maurizio Piraino, Tabata Oddone, Lucrezia Testa. Lega: Maurizio Oddone, Manuel Hysa, Matolda Uku, Matteo Monti, Giuseppe Joè Lombardo, Zyber Faruku, Pier Mario Sabini, Mirco Giordano, Asia Migliardi, Roberto Belladonna, Gianluca Zaffino, Svetlana Miroshink, Abdelsalam Ramadan Abdelghafar Hagag, Paola Bertolino, Cecilia Gribaudo. Fratelli d’Italia: Silvia Raiteri, Luca Merlino, Angelo Spinelli, Nicolò Accatino, Emanuele Bianco, Monica Bursi, Vittorio Camera, Luca Carante, Jessica Curri, Paola Deandrea, Michele Ferraro, Federica Gala, Fabio Leuzzi, Maria Milan, Guido Spriano, Brigitte Tunde Suto. Annamaria Zanghi, Annamaria Ferrando, Chanel Anna Maria Turetta, Samuele Alessio Crivelli, Carlo Colella, Serena Angelini, Irta Hysa, Gladys Della Pietra, Cesare Riccardo Trucco, Cosimo Galliano, Lisa Armetta.

*Progetto Valenza”: Centrodestra. Alessia Zaio (nella foto), Daniele Boccardi, Agostino Borrello, Marco Osvaldo Braggion, Luca Alessandro Caucia, Elisa Certo, Cherima Firial, Eleonora Fornasati, Eugenio Fingi, Marco Gala, Giuseppe Innocente Gatti, Saverio La Spada, Valentino Papillo, Martina Piana, Loreto Maurizio Piraino, Tabata Oddone, Lucrezia Testa. Lega: Maurizio Oddone, Manuel Hysa, Matolda Uku, Matteo Monti, Giuseppe Joè Lombardo, Zyber Faruku, Pier Mario Sabini, Mirco Giordano, Asia Migliardi, Roberto Belladonna, Gianluca Zaffino, Svetlana Miroshink, Abdelsalam Ramadan Abdelghafar Hagag, Paola Bertolino, Cecilia Gribaudo. Fratelli d’Italia: Silvia Raiteri, Luca Merlino, Angelo Spinelli, Nicolò Accatino, Emanuele Bianco, Monica Bursi, Vittorio Camera, Luca Carante, Jessica Curri, Paola Deandrea, Michele Ferraro, Federica Gala, Fabio Leuzzi, Maria Milan, Guido Spriano, Brigitte Tunde Suto. Annamaria Zanghi, Annamaria Ferrando, Chanel Anna Maria Turetta, Samuele Alessio Crivelli, Carlo Colella, Serena Angelini, Irta Hysa, Gladys Della Pietra, Cesare Riccardo Trucco, Cosimo Galliano, Lisa Armetta. “Orizzonte Valenza”: Centrosinistra.

Marilena Griva. Pd, Davide Varona, Liviano Bellini, Fabio Bisoglio, Carlotta Colitti, Antonio De Venezia, Maria Cristina Icardi, Gianni Lenti, Veronica Mazza, Alessandro Montaldi, Marco Enrico Maria Megazzini, Giosuè Orlando, Federico Priolo, Barbara Rizzi, Claudia Stinco, Lucrezia Trabona, Salvatore Di Carmelo. Avs: Gian Luca Loreggia, Gabriele Cappelli, Morgan Cominato, Lisa De Rosa, Santino Di Matteo, Gianna Dondo, Marco Gorani, Domenico Marco Grattarola, Ilaria Piccardi, Alberto Tallarico, Serena Veronese, Diana Zogno.

Andrea Germonio, Erca Barbazza, Emilia Cane Baroso, Vilma Castelluzzo, Filomena Ciccarelli, Paola Ferro, Federica Gervaso, Carmelo Claudio Leonforte, Paola Levat, Andrea Marchelli, Abdalla Khalifa Mauna, Fabrizio Nicchio «Lista Ermes Gatti». Vincenzo Ermes Gatti. Marria Abbene, Fulvio Aldeghi, Bruno Paolo Angeleri, Mauro Domenico Buzio, Anita Marina Cavallaro, Susanna Ciurcovich, Matteo Costanzo, Roberto Quagliotto, Lisa Rampazzo, Iolanda Spallitta, Domenico Spinelli.

Marilena Griva. Pd, Davide Varona, Liviano Bellini, Fabio Bisoglio, Carlotta Colitti, Antonio De Venezia, Maria Cristina Icardi, Gianni Lenti, Veronica Mazza, Alessandro Montaldi, Marco Enrico Maria Megazzini, Giosuè Orlando, Federico Priolo, Barbara Rizzi, Claudia Stinco, Lucrezia Trabona, Salvatore Di Carmelo. Avs: Gian Luca Loreggia, Gabriele Cappelli, Morgan Cominato, Lisa De Rosa, Santino Di Matteo, Gianna Dondo, Marco Gorani, Domenico Marco Grattarola, Ilaria Piccardi, Alberto Tallarico, Serena Veronese, Diana Zogno. Andrea Germonio, Erca Barbazza, Emilia Cane Baroso, Vilma Castelluzzo, Filomena Ciccarelli, Paola Ferro, Federica Gervaso, Carmelo Claudio Leonforte, Paola Levat, Andrea Marchelli, Abdalla Khalifa Mauna, Fabrizio Nicchio «Lista Ermes Gatti». Vincenzo Ermes Gatti. Marria Abbene, Fulvio Aldeghi, Bruno Paolo Angeleri, Mauro Domenico Buzio, Anita Marina Cavallaro, Susanna Ciurcovich, Matteo Costanzo, Roberto Quagliotto, Lisa Rampazzo, Iolanda Spallitta, Domenico Spinelli. “Valenza futura”: Lista Civica.

Luca Ballerini, Gianmaria Api, Marina Baiardi, Stefania Battista, Franco Ciccocelli, Viviana Colombo, Alessandro Ferraris, Paola Forlini, Alessandra Icardi, Elenoir Ierardi, Letizia Lacca, Alberto Lanza, Pasqualino (Lino) Naclerio, Fabrizio Dario Provera, Sara Quattrociocchi, Gino Maurizio Santapà,

Marco Zunino. «Valenza Bene Comune»: Giuseppe Annaloro, Nicolò Bertipaglia, Roxana Gabriela Burbulea, Valentina Congiustì, Daniele Fabbri, Monia Francescon, Enrico Gamba, Anisa Hoxha, Luca Icardi, Stefano Lenti, Alessandro Marin, Maela Martinez, Giovanna Rizzo, Jeton (Tony) Sell, Valentina Trisoglio, Marco Zito.Per «Centro Riformista Valenza»:

Andrea Soban, Paola Clelia Volante, Domenico Longo, Claudia Scognamiglio, Luca Ferraris, Valentina Debandi, Lorenzo Esposito, Emanuela Lucia Falcone, Alin Emanuel Ioja, Monica Mattacheo, Gino Maione, Rosanna Rastelli, Mauro Giovanni Milano, Carmine Tallarico, Enrico Vignolo, Settimio Siepe.

Luca Ballerini, Gianmaria Api, Marina Baiardi, Stefania Battista, Franco Ciccocelli, Viviana Colombo, Alessandro Ferraris, Paola Forlini, Alessandra Icardi, Elenoir Ierardi, Letizia Lacca, Alberto Lanza, Pasqualino (Lino) Naclerio, Fabrizio Dario Provera, Sara Quattrociocchi, Gino Maurizio Santapà, Marco Zunino. «Valenza Bene Comune»: Giuseppe Annaloro, Nicolò Bertipaglia, Roxana Gabriela Burbulea, Valentina Congiustì, Daniele Fabbri, Monia Francescon, Enrico Gamba, Anisa Hoxha, Luca Icardi, Stefano Lenti, Alessandro Marin, Maela Martinez, Giovanna Rizzo, Jeton (Tony) Sell, Valentina Trisoglio, Marco Zito.Per «Centro Riformista Valenza»: Andrea Soban, Paola Clelia Volante, Domenico Longo, Claudia Scognamiglio, Luca Ferraris, Valentina Debandi, Lorenzo Esposito, Emanuela Lucia Falcone, Alin Emanuel Ioja, Monica Mattacheo, Gino Maione, Rosanna Rastelli, Mauro Giovanni Milano, Carmine Tallarico, Enrico Vignolo, Settimio Siepe. “Alessandro Deangelis”: Lista Civica.

Alessandro Deangelis, Fulvio Battista, Giuseppe Bonaviri, Alessandra Bonini, Alberto Botter, Rebecca Brescianini, Graziella Buzio, Davide Cocco, Matteo Curcio, Albana Dorzi, Andrea Samuele Ferraris, Diego Gigliotti, Monica Lazzara, Anna Pia Martini, Adalberto Rossi, Mauro Claudio Martino Scantamburlo, Andrea Vitulano. «La città che vogliamo»: Sandro Cominato, Debora Battistini, Manuele Chioccola, Angelo Gargano, Maddalena Iandoli, Massimiliano La Ferrara, Roberta Mori, Stefano Ordazzo, Christopher Pecoraro, Fabio Ponzone, Andrea Taddei, Anna Maria Trigona.