Il Centro Mondino di Pavia approda ad Alessandria

Alessandria – Sabato 9 maggio alle ore 15 in Via dei Guasco 36 la Fondazione Mondino, l’istituto neurologico a carattere scientifico con sede principale a Pavia, inaugurerà ufficialmente la nuova sede di Alessandria. La cerimonia di terrà alla presenza di Francesco Marchitelli direttore generale della ASL di Alessandria, di Federico Riboldi assessore alla sanità della Regione Piemonte e del direttore generale della Fondazione Mondino IRCCS Gianni Bonelli. Illustreranno i Servizi del Centro Mondino di Alessandria Luca Diamanti neurologo esperto in malattie rare e neuromuscolari, il professor Alfredo Costa dell’Università di Pavia e neurologo esperto in deterioramento cognitivo e demenze, e Renato Borgatti professore dell’Università di Pavia e neuropsichiatra infantile. Il Mondino è il più antico Istituto Neurologico Italiano, riconosciuto dal 1973 dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS. Specializzato nella diagnosi e cura del sistema nervoso è un’eccellenza riconosciuta anche nel campo della ricerca applicata in ambito neurologico. I settori prioritari riguardano la gestione delle patologie cerebrovascolari, tra queste l’ictus, e lo sviluppo della neurologia d’urgenza in cui l’istituto è punto di riferimento nazionale. Altro cardine è lo sviluppo della neuropsichiatria infantile sia sul piano delle sempre più diffuse patologie psichiatriche dell’adolescenza, che sul piano delle patologie neurologiche dell’età evolutiva. Il Mondino è sede anche d’un Centro Cefalee tra i più avanzati per qualità di diagnosi e cura. I servizi del Mondino non sono dati attraverso una rete di centri sul territorio, con l’obiettivo di rendere più accessibili le competenze altamente specialistiche dedicate alle malattie neurologiche e ai disturbi del neurosviluppo.