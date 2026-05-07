Parto in casa nella notte: una bimba nasce con l’aiuto del 118

Torino – Una bambina è nata nella notte in un’abitazione di Torino, grazie all’intervento della Centrale operativa del 118 e del personale sanitario giunto sul posto. Alle 3.50 quando il marito di una donna di 41 anni ha contattato il numero di emergenza segnalando la rottura delle acque. L’infermiere della centrale è rimasto al telefono per fornire le prime indicazioni, mentre nel frattempo è stata un’ambulanza all’indirizzo della coppia. La situazione si è evoluta rapidamente: la donna, già al quarto figlio, è entrata in travaglio in pochi minuti. All’arrivo dei sanitari, il parto era ormai imminente e non è stato possibile il trasferimento in ospedale. Il personale del 118 ha quindi assistito la donna direttamente in casa, portando a termine il parto in sicurezza. La bambina è nata poco dopo, sotto il controllo degli operatori. Mamma e figlia stanno bene e sono state successivamente trasportate all’ospedale Martini per gli accertamenti di routine.