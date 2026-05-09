Tavola rotonda col ministro Zangrillo all’Università di Alessandria

Alessandria – Ieri mattina davanti a un centinaio di studenti, il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è intervenuto all’Università del Piemonte Orientale (UPO) con una conferenza-dibattito “PA: opportunità e carriere per le nuove generazioni”, sottolineando il valore strategico della collaborazione tra Università e istituzioni. Il ministro ha sottolineato l’importanza delle iniziative avviate per avvicinare i giovani al settore pubblico, tra cui il progetto “Prossima”, che ha fatto tappa a Parma e Milano e i programmi “Tirocini inPA” e “Dottorati inPA”. Alla tavola rotonda sono intervenuti il Rettore Menico Rizzi,la professoressa Chiara Morelli, ik viceprefetto Eugenio Licata, Paolo Rampini Presidente del Tribunale di Alessandria, Cesare Parodi Procuratore della Repubblica di Alessandria, Elisabetta Mordiglia Direttrice della Cancelleria del Tribunale di Alessandria, Sara Mancinelli Vicario del Questore di Alessandria, Valter Alpe Direttore Generale dell’AOU (Azienda Ospedaliera Universitaria) di Alessandria, Francesco Marchitelli Direttore Generale dell’ASL di Alessandria, Sergio Strozzi Head of Innovation, Technology and Startups del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collegamento dalla Farnesina, Silvia Rivetti Direttrice territoriale INAIL Alessandria-Asti e Mahée Ferlini Direttrice Generale UPO, i direttori dei dipartimenti Giorgio Barberis (DIGSPES) e Guido Lingua (DISIT).