Intervento della Polizia Locale in una casa per salvare gatti abbandonati a Castelceriolo

Alessandria – Nel tardo pomeriggio dello scorso Sabato la Polizia Locale di Alessandria è intervenuta a Castelceriolo dopo la segnalazione di una cittadina: alcuni gatti erano chiusi in casa da circa dieci giorni, senza cibo né assistenza a causa dell’assenza dei proprietari. Gli agenti hanno rintracciato il proprietario dell’immobile che ha confermato di essersi trasferito in un appartamento in città e di non aver più garantito le cure necessarie ai felini. La Polizia Locale ha riscontrato condizioni igienico-sanitarie pessime dell’abitazione e, di concerto con la Procura della Repubblica e il Servizio Politiche per la Salute e Tutela Animali del Comune, ha proceduto al sequestro amministrativo degli animali, affidati al Gattile Sanitario Comunale grazie all’intervento del servizio cattura.