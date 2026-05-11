La candidata sindaco per il Centrodestra Alessia Zaio e Forza Italia incontrano i cittadini sul tema dello sviluppo economico e produttivo del territorio orafo valenzano

Valenza (AL) – Domani pomeriggio martedì 12 maggio alle sei nella sede di Forza Itlia in Corso Garibaldi 35, si terrà un convegno sul futuro economico e produttiv del territorio valenzano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna elettorale della candidata a Sindaco del Centrodestra Alessia Zaio (nella foto) pensato come momento di ascolto, confronto e condivisione con il tessuto produttivo della città e del distretto orafo. Oltre alla candidata, saranno presenti il Presidente della Regione Piemonte e Vice Segretario Nazionale di Forza Italia, Alberto Cirio, Andrea Tronzano, Assessore della Regione Piemonte con delega allo Sviluppo delle attività produttive, Gianluca Colletti, vicesegretario provinciale di Forza Italia Alessandria e Sindaco del Comune di Castelletto Monferrato, realtà già inserita nel contesto del distretto orafo e gioielliero valenzano. “La crescita del distretto orafo di Valenza –ha detto Coletti – rappresenta una priorità strategica non solo per la città ma per l’intera provincia di Alessandria. Per questo motivo riteniamo fondamentale creare occasioni di dialogo diretto con associazioni di categoria, imprenditori, artigiani e operatori economici, affinché il confronto con le istituzioni possa tradursi in proposte concrete e opportunità di sviluppo”, L’incontro sarà aperto alle associazioni di categoria, alle imprese del comparto produttivo, agli operatori economici e a tutti coloro che desiderano contribuire con idee e proposte alla valorizzazione del territorio e del distretto orafo di Valenza. La cittadinanza, le realtà associative e il mondo imprenditoriale sono pertanto invitati a partecipare numerosi a questo importante momento di confronto e progettualità condivisa per il futuro della città.