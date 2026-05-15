Case abusive nel bosco scoperte dai Carabinieri Forestali

Alessandria – I Carabinieri Forestali, nell’ambito dell’operazione “Casa Sicura” effettuata nelle province di Alessandria, Asti e Vercelli, hanno scoperto settanta case abusive nascoste nei boschi, le aree più fragili sul piano ambientale e idrogeologico. Nell’ambito dell’indagine durata mesi e conclusasi nei giorni scorsi sono state effettuate sanzioni superiori a 106.000 euro, 12 ordinanze di demolizione e disposti sette ripristini ambientali. In tutto sono state inviate 70 notizie di reato alle procure di Alessandria, Asti e Vercelli. Le contestazioni vanno dagli illeciti urbanistico-edilizi alle violazioni paesaggistiche, fino alle occupazioni abusive di demanio idrico, ai reati ambientali e ai falsi ideologici legati alle pratiche progettuali. Intanto i Comuni interessati hanno emesso 28 ordinanze e in 23 casi le aree sono già state liberate da cemento e manufatti abusivi.