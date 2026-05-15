Uomo accoltellato a Genova: ragazzo di 19 anni fermato per tentato omicidio

Genova (Ansa) – È stato individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria l’autore dell’accoltellamento avvenuto mercoledì pomeriggio in Via di Sottoripa, nel centro storico di Genova. Si tratta di Ghanmi Oussema, ragazzo tunisino di 19 anni con precedenti di polizia per rapina e lesioni. È accusato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, coordinata da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, il giovane si è prima avvicinato a un uomo e gli ha sferrato un pugno in faccia, poi ha tirato fuori il coltello e ha colpito il 25enne – anche lui tunisino – che aveva cercato di allontanarlo. Infine è scappato salendo su un monopattino guidato da un suo conoscente. Grazie alle telecamere di sorveglianza i poliziotti hanno ricostruito i suoi movimenti e intuito l’appartamento dove il ragazzo era ospitato. Ieri l’appostamento e il fermo. La perquisizione nell’abitazione ha anche consentito di ritrovare gli abiti ancora sporchi di sangue utilizzati per l’aggressione. Il 19enne è stato portato nel carcere di Marassi. La convalida del fermo si terrà nei prossimi giorni.