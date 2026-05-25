Formula uno – Vince Antonelli, secondo Hamilton e terzo Verstappen

Canada – Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada di F1 e si è portato a +43 punti in cima al Mondiale. Il testa a testa con George Russell è finito col ritiro del rivale britannico. Sul podio è salita la Ferrari, grazie al secondo posto di Lewis Hamilton che ha superato negli ultimi giri Max Verstappen. Quarto posto per l’altra Rossa di Charles Leclerc. Male le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dalla top 10. Ritiro per Lando Norris (McLaren), costretto a fermarsi per un problema al cambio. Fuori dai primi dieci Oscar Piastri, che paga la scelta di McLaren di partire con le gomme intermedia. Completano la top ten Isack Hadjar (Red Bull), quinto, Franco Colapinto (Alpine), sesto, Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Carlos Sainz (Williams), nono, e Oliver Bearman (Haas), decimo.
Ordine d’arrivo Gp Canada
1 Antonelli Mercedes
2 Hamilton Ferrari
3 Verstappen Red Bull
4 Leclerc Ferrari
5 Hadjar Red Bull
6 Colapinto Alpine
7 Lawson Rb
8 Gasly Alpine
9 Sainz Williams
10 Bearman Haas
11 Piastri McLaren
12 Hulkenberg Audi
13 Bortoleto Audi
14 Ocon Haas
15 Stroll Aston Martin
16 Bottas Cadillac
Ritirati
Perez Cadillac
Norris McLaren
Russell Mercedes
Alonso Aston Martin
Albon Williams
Lindblad Rb
Classifica piloti
1 Antonelli Mercedes 131
2 Russell Mercedes 88
3 Leclerc Ferrari 75
4 Hamilton Ferrari 72
5 Norris McLaren 58
6 Piastri McLaren 48
7 Verstappen Red Bull 43
8 Hadjar Red Bull 24
9 Gasly Alpine 20
10 Bearman Haas 18
classifica costruttori
1 Mercedes 219
2 Ferrari 142
3 McLaren 106
4 Red Bull 57
5 Alpine 35
6 Racing Bulls 21
7 Haas 19
8 Williams 4
9 Audi 2
10 Cadillac 0
11 Aston Martin 0