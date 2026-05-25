Formula uno – Vince Antonelli, secondo Hamilton e terzo Verstappen

Canada – Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada di F1 e si è portato a +43 punti in cima al Mondiale. Il testa a testa con George Russell è finito col ritiro del rivale britannico. Sul podio è salita la Ferrari, grazie al secondo posto di Lewis Hamilton che ha superato negli ultimi giri Max Verstappen. Quarto posto per l’altra Rossa di Charles Leclerc. Male le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dalla top 10. Ritiro per Lando Norris (McLaren), costretto a fermarsi per un problema al cambio. Fuori dai primi dieci Oscar Piastri, che paga la scelta di McLaren di partire con le gomme intermedia. Completano la top ten Isack Hadjar (Red Bull), quinto, Franco Colapinto (Alpine), sesto, Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Carlos Sainz (Williams), nono, e Oliver Bearman (Haas), decimo.

Ordine d’arrivo Gp Canada

1 Antonelli Mercedes

2 Hamilton Ferrari

3 Verstappen Red Bull

4 Leclerc Ferrari

5 Hadjar Red Bull

6 Colapinto Alpine

7 Lawson Rb

8 Gasly Alpine

9 Sainz Williams

10 Bearman Haas

11 Piastri McLaren

12 Hulkenberg Audi

13 Bortoleto Audi

14 Ocon Haas

15 Stroll Aston Martin

16 Bottas Cadillac

Ritirati

Perez Cadillac

Norris McLaren

Russell Mercedes

Alonso Aston Martin

Albon Williams

Lindblad Rb

Classifica piloti

1 Antonelli Mercedes 131

2 Russell Mercedes 88

3 Leclerc Ferrari 75

4 Hamilton Ferrari 72

5 Norris McLaren 58

6 Piastri McLaren 48

7 Verstappen Red Bull 43

8 Hadjar Red Bull 24

9 Gasly Alpine 20

10 Bearman Haas 18

classifica costruttori

1 Mercedes 219

2 Ferrari 142

3 McLaren 106

4 Red Bull 57

5 Alpine 35

6 Racing Bulls 21

7 Haas 19

8 Williams 4

9 Audi 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0