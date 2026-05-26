Elezioni Valenza: sfida finale al ballottaggio tra Ballerini e Griva

Valenza (AL) – A Valenza il nuovo sindaco arriverà tra due settimane. Il non ha emesso verdetti finali ma ha chiarito chi si affronterà al ballottaggio. Il medico Luca Ballerini l’ha spuntata su tutti e con le sue liste civiche ha scalzato i partiti tradizionali. Per lui il 34,67% contro il 30.18% del centrosinistra a sostegno di Marilena Griva. Si è invece fermata al 23.47% Alessia Zaio che ha scontato le divisioni del centrodestra che ha così perso una delle sue città simbolo. Confermato lo zoccolo duro a sostegno di Alessandro Deangelis che ha ottenuto l’ 11.68%. Al ballottaggio la partita ora si deciderà sugli equilibri politici che potrebbero consumarsi in queste ore. Alessia Zaio non ha nascosto la sua sintonia con Griva mentre Deangelis ha chiarito che dal suo punto di vista non ci sarà alcuna indicazione di voto. Partita apertissima dunque a Valenza.