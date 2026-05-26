Aggredisce e rapina un giovane sul tram a Torino: ragazzo egiziano di 28 anni finisce in carcere

Torino – Nel pomeriggio del 20 Maggio scorso, i Carabinieri del comando stazione Torino Po Vanchiglia hanno seguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa pochi giorni prima dal Gip di Torino del Tribunale di Torino a carico di un ragazzo di 28 egiziano, senza fissa dimora, gravemente indiziato di rapina in concorso. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, nella notte del 29 Gennaio scorso, in via Cialdini di Torino, l’uomo, in compagnia di un complice, avrebbe aggredito un ragazzo cinese, colpendolo con testate al volto, e poi rapinandolo di una collanina d’oro. I due presunti malfattori avrebbero individuato la loro preda sulla linea 9 di un tram del Gruppo Trasporti Torinese e lo avrebbero assalito appena sceso dal mezzo in questione. Dopo essere stato arrestato, il presunto rapinatore è stato tradotto in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, il complice ha ricevuto la notifica del provvedimento cautelare in carcere in quanto già recluso per un reato analogo.